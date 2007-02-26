Порошенко прийшов, Геєць піде?

Колишній голова Ради Національного банку України Валерій ГЕЄЦЬ має намір вийти зі складу Ради Нацбанку. Про це він заявив газеті «Экономические известия».

На питання, чи має намір він залишитися у складі Ради, В.ГЕЄЦЬ відповів: «Ні, швидше за все, я залишу її. Мені висловлено недовір`я, це означає, що я не справився зі своєю роботою. Що мені тепер там робити? Я вважаю, що не повинен тепер працювати в Раді. У мене роботи вистачає і в Академії наук» (В.ГЕЄЦЬ є директором Інституту економічного прогнозування НАН України - УНІАН).

Як повідомлялося, 23 лютого 2007 року головою Ради Національного банку України обраний голова Комітету Верховної Ради з фінансів і банківської діяльності Петро ПОРОШЕНКО.

Як розповів В.ГЕЄЦЬ: «На засідання ради НБУ прийшли представники коаліції і запропонували змінити голову. Висунули кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА і мою. А я свою кандидатуру зразу ж зняв. На цьому справа і закінчилося. Члени ради голосували за ПОРОШЕНКА, а я залишив зал - раз мені висловлено недовір`я».

При цьому він уточнив, що з ним питання про відставку не обговорювалося.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Нацбанк, Рада НБУ є керівним органом, до якого входять голова НБУ, а також по сім представників від Президента України і Верховної Ради.

За квотою ВР до Ради входять П.ПОРОШЕНКО, Михайло ГОНЧАРОВ, Василь ГОРБАЛЬ, Сергій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Ігор ПРАСОЛОВ і Юлія ТИМОШЕНКО. За квотою Президента – В.ГЕЄЦЬ, Анатолій ДАНИЛЕНКО, Микола ОНІЩУК, Петро САБЛУК, Анатолій ФЕДОРЕНКО, Геннадій ШЕМУШЕНКО і Арсеній ЯЦЕНЮК.

П.ПОРОШЕНКО з липня 1999 по 2004 рік обіймав посаду заступника голови Ради НБУ.