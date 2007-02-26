БЮТ і Наша Україна посварилися через порнографію і спирт

Голова Тернопільського обласного осередку ВО “Батьківщина”, народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ заявляє, що на обласному рівні співпраця його політичної сили з “Нашою Україною” неможлива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві депутата, оприлюдненій на офіційному сайті обласної організації БЮТ.

“Останнім часом більшість скомпрометованих депутатів Тернопільської обласної ради від блоку «Наша Україна» радіють від підписання спільної угоди про співпрацю... Що стосується Тернопільської області, тут ситуація зовсім інша. Зі значною частиною депутатів обласної, міських та районних рад, які не працюють в інтересах міста, району, області, ми співпрацювати не маємо морального права”, – йдеться у заяві.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ також звинувачує депутатів від “Нашої України” у порушеннях закону. “Депутат обласної ради може розкрадати спирт на спиртзаводі, депутат обласної ради, керівник облспирту, спільно із депутатом ВР від антикризової коаліції продають посади в області, інший депутат облради привласнив усе майно облспоживспілки, а депутат районної ради від “Нашої України” зорганізував студію по випуску та розповсюдженню порнографічних фільмів”, – не називаючи імен, заявляє В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він у заяві нагадав, що на позачерговій сесії облради 23 лютого, скликаній з приводу критичної ситуації в агропромисловому комплексі краю, фракція БЮТ добивалася визнати роботу голови облдержадміністрації, представника “Нашої України” Івана СТОЙКА незадовільною. І хоча ця пропозиція так і не набрала необхідної кількості голосів, В.ДЕРЕВЛЯНИЙ у своїй заяві обіцяє повернутися до цього питання на наступній сесії у разі, якщо “голова облдержадміністрації не заставить своїх заступників та керівників управлінь в терміновому порядку серйозно займатися вирішенням проблемних питань області”.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ також погрожує імпічментом меру Тернополя Роману ЗАСТАВНОМУ, який теж є представником “Нашої України”. “Якщо до початку березня мер не скличе сесії, на якій потрібно прийняти рішення про продаж землі виключно через аукціони та конкурси, недопущення необгрунтованого підняття тарифів на житлово-комунальні послуги, наша політична сила розпочне процедуру усунення міського голови із займаної посади”, – сказано в заяві.

Як відомо, протистояння фракцій БЮТ та “Наша Україна” у Тернопільській облраді почалося одразу після виборів голови облради, яким став член БЮТ Михайло МИКОЛЕНКО. З того часу за принципові для БЮТ питання не голосують представники фракцій “Наша Україна” і УНП, та навпаки.