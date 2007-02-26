Янукович повідбиває руки за ”шпильки в колесах”

Всім, хто вставлятиме “шпильки в колеса” коаліційному уряду, повідбивають руки, — запевнив прем`єр-міністр України Віктор Янукович в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.

“Ми не дозволимо нам вставляти, як то кажуть, шпильки в колеса на різних рівнях. Ми руки повідбиваємо тим, хто це робитиме. Чому — адже тому що ми не за своє боремося. Ми боремося за те, щоб у країні був порядок”, — сказав прем`єр і наголосив, що в цій позиції немає нічого особистого.

В.Янукович зазначив, що виборці питають зі своїх кандидатів, коли вони, врешті-решт, візьмуть владу і повноваження в свої руки. “Мене звинувачують навпаки в тому, що ми недостатньо наполегливі”, — підкреслив він.

В той же час, на думку В.Януковича, коаліція діє досить коректно. “По-перше, демократичним шляхом і в парламенті ухвалюються рішення”, — зазначив він.

Також як приклад коректної поведінки він навів згоду коаліції розглянути проблемні позиції Закону про Кабінет Міністрів. “Коли у Президента виникли сумніви щодо деяких статей Закону про Кабінет Міністрів, ми відреагували відразу. Будь ласка, сказали, якщо Ви хочете ці питання розглянути, давайте створимо робочу групу і подивимося: можливо, якісь формулювання можна поправити. Все в наших руках”, — сказав він.

Ліга. Бізнесінформ