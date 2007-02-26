Балога обіцяє не ставити підніжок Тимошенко

Голова Ради партії “Наша Україна” Віктор БАЛОГА підтверджує, що “Наша Україна” і БЮТ у разі дострокових виборів йтимуть на них окремо.

“Я хочу наголосити, що у разі дострокових виборів “Наша Україна” і БЮТ йдуть на вибори окремо. Жодного слова про складання єдиного списку в Угоді не йдеться”, - заявив В.БАЛОГА, зазначивши, що в Угоді про об`єднану опозицію йдеться, зокрема, про те, що дві політичні сили виступають за дострокові вибори.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, при цьому В.БАЛОГА підкреслив, що під час переговорів про підписання угоди йшлося про взаємне непоборювання і толерантну виборчу кампанію між Блоком Юлії Тимошенко та “Нашою Україною”. Цьому буде сприяти і відповідна норма цього документу про формування майбутнього уряду на паритетних засадах у разі перемоги БЮТ та “Нашої України”.

“Я впевнений, що у разі дострокових виборів і походом на вибори паралельними шляхами, але однією командою, ніяких “підніжок” один одному не буде", - заявив голова Ради партії “Наша Україна” . За його словами, “варто повчитися на помилках минулого”.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого блок “Наша Україна” і БЮТ підписали Угоду про Об’єднану опозицію.

Наступного дня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що у разі дострокових парламентських виборів блоки підуть на них окремо.

«Якщо будуть дострокові вибори, ми в системі повної координації дій йдемо двома блоками», - сказала вона.