Давидович відрядив людей за російською демократією

26 лютого - 1 березня на запрошення Центральної виборчої комісії Російської Федерації делегація Центральної виборчої комісії України у складі заступника голови ЦВК Марини СТАВНІЙЧУК, члена комісії Юрія ДОНЧЕНКА і двох працівників секретаріату відвідає з робочим візитом Москву.

Головною метою візиту є вивчення досвіду з формування реєстру виборців та ознайомлення з іншими актуальними питаннями діяльності ЦВК РФ, повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

Під час перебування у Росії передбачені консультативні зустрічі української делегації з головою ЦВК Росії Олександром ВЕШНЯКОВИМ та кількома членами Центрвиборчкому РФ.

Згідно з планом роботи, практична частина поїздки передбачає роботу в управлінні автоматизованих технологій, обробки й аналізу інформації. Українські організатори виборів також планують відвідати Федеральний центр інформатизації та правове управління ЦВК Росії.

Крім того, робоча група на чолі з М.СТАВНІЙЧУК побуває у місті Сергієв Посад (Московська область), де ознайомиться з діяльністю територіальної виборчої комісії.

На думку М.СТАВНІЙЧУК, зустрічі, бесіди і спостереження за практичною частиною роботи російських колег нададуть можливість детальніше ознайомитися з особливостями створення та оновлення реєстру виборців у РФ, а також методикою голосування і підрахунку голосів.

*** 22 лютого 2007 року Верховна Рада України ухвалила Закон „Про Державний реєстр виборців”. Розпорядником Державного реєстру визначено Центральну виборчу комісію, яка уповноважена здійснювати ведення центрального державного реєстру і контролювати ведення регіональних реєстрів.