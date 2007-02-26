Єхануров: любові до гробу не буде

«Поки що у нас немає партій у класичному розумінні слова, це – регіональні утворення. В одному випадку – Західна Україна та центр, а в іншому – Східна Україна», - про це в ексклюзивному інтерв’ю тижневику «Главред» (26.02.) заявив екс-прем’єр-міністр, народний депутат України Юрій Єхануров. На його думку, саме з цієї причини в першу чергу неможлива двопартійна система, «це не ідеологічні і не класичні утворення, а результат роботи двох диктатур. І питання не в прізвищах, просто є диктатор на чолі Партії регіонів і суто диктаторська ситуація в БЮТ. Але все це діятиме доти, доки ці вожді знаходяться у владі та є визнаними лідерами. Щойно вони відходять від політичного життя – це миттєва катастрофа для їхніх партій»

Стосовно тривалості альянсу БЮТ та «Нашої України», то за словами Юрія Єханурова: «любові до гробу не буде».Відповідаючи на запитання щодо об»єднання в єдиний список він сказав: «Це неможливо! Ніколи! Жодного єдиного списку з БЮТ не буде, бо вони типові ліваки, і з лівого спектру виметуть комуністів і соціалістів, це питання часу. У соціалістів узагалі тепер великі проблеми. На мою думку, Луценко їх таки дотрощить».

Водночас Юрій Єхануров прогнозує домовленості про об’єднання між «Батьківщиною» та СДПУ(о) : «лівий спектр вільний, і його потужно займає «Батьківщина». Оскільки ж саме в лівому спектрі знаходиться організаційно сильна СДПУ, то логіка підказує, що вони скоро об’єднаються. І це буде, але мине час».