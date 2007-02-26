Янукович насмішив Нашу Україну?

На сьогодні немає жодних юридичних підстав для проведення наступних виборів Президента України у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це заявив народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, коментуючи заяви прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, який не виключає, що вибори Президента в 2009 році можуть відбуватися в парламенті.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив, що питання виборів Президента у Верховній Раді має два аспекти – політичний та правовий. Коментуючи політичний аспект, депутат зазначив, що вибори Президента в парламенті ”означатимуть намагання уникнути загальнонародного голосування, а, отже, намагання уникнути дізнатися про настрої і бажання народу”.

“Не думаю, що Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) бачить хоч якісь підстави – чи моральні, чи політичні - боятися спілкуватися з народом і прямо говорити, дивлячись йому в очі, про те, що зроблено, що не зроблено і чому не зроблено. Чисто політично Віктору Андрійовичу не потрібні вибори в парламенті”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Торкаючись правового аспекту, він нагадав, що Конституція передбачає право народу обирати Президента. “22 стаття Конституції забороняє приймати закони, у тому числі й зміни до Конституції, які звужують існуючі конституційні права громадян”, - зазначив депутат.

При цьому Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ назвав “торгом” висловлювання В.ЯНУКОВИЧА, що у разі згоди В.ЮЩЕНКА на проведення виборів Президента в парламенті, можна буде говорити про збільшення терміну повноважень глави держави. “Цей торг виглядає, принаймні, смішно. Таке враження, що дехто відчув небезпеку, і починає торгуватися. І взагалі - не знаю, чи можна хоч на півслова вірити ЯНУКОВИЧУ”, - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме ВР.

«І той, і інший варіант можливий», - зокрема, сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, однак, що сьогодні відповісти на це запитання «дуже важко».

«Можу припустити, що багато в чому це залежатиме від позиції Президента і від позиції опозиції», - додав він.

Що стосується настроїв у коаліції щодо даного питання, то вона, за словами В.ЯНУКОВИЧА, керується тільки одним принципом – збереження стабільності в суспільстві і в державі.

«Якщо це буде проти волі Президента ЮЩЕНКА – а це означає дестабілізація ситуації – ми на це не підемо. А якщо Президент з цим погодиться і вважатиме, що потрібно змінити форму обрання Президента, можливо й термін збільшити – тоді це питання обговорюватиметься в коаліції і, можливо, це рішення буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.