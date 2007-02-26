Кучма нічого доброго у перспективі не бачить

Колишній Президент України Леонід КУЧМА висловлюється проти виборів Президента у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Я був і є категоричним противником виборів Президента у парламенті», - сказав Л.КУЧМА. За його словами, Президент України має бути всенародного обраним.

Л.КУЧМА зауважив, що нікого не повинна лякати ситуація, коли Президент і правляча коаліція представляють різні політичні сили. Він навів приклад, коли Александр КВАСНЄВСЬКИЙ впродовж останньої своєї каденції на посту Президента Польщі не мав підтримки у парламенті.

Крім цього, за словами Л.КУЧМИ, Президент США Джордж БУШ також не має підтримки ні в Сенаті, ні у Конгресі.

«Усі ці розмови ні до чого доброго не призведуть», - вважає Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме ВР.