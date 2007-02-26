Карасьов тлумачить сигнали Януковича

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Партія регіонів готова повторно переобрати Віктора ЮЩЕНКА на посаду Президента в парламенті в обмін на лояльнішу поведінку щодо прем`єр-міністра і уряду.

Про це В.КАРАСЬОВ сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву Прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо обрання Президента в 2009 році парламентом.

Зокрема, він зазначив, що необхідно не менше ніж 300 голосів для внесення поправки в Конституцію щодо процедури обрання глави держави.

«У цьому месседжі прем`єра важливі не процедурні моменти, а політичні сигнали зацікавленим гравцям», - сказав В.КАРАСЬОВ.

«Сигнал для Президента досить прозорий – Партія регіонів готова проголосувати за діючого Президента в парламенті і подумати про збільшення президентського терміну в обмін на лояльнішу поведінку щодо прем`єр-міністра і уряду в цілому» - додав політолог.

На його думку, для цього Президенту треба вийти з активної політичної гри і «номіналізуватися».

В.КАРАСЬОВ упевнений, якщо в В.ЮЩЕНКА є намір за будь-яку ціну затриматися на президентському посту, Партія регіонів його підтримає.

Водночас, експерт вважає, що в цій заяві також є прихована загроза, оскільки В.ЯНУКОВИЧ не виключає своєї участі в прямих президентських виборах.

«Прем`єр-міністр вважає, що в нього шансів більше стати Президентом», - додав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив, що не виключає, що в 2009 році Президента обиратиме парламент. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи вони проходитимуть в парламенті.

«І той, і інший варіант можливий», - зокрема, сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, проте, що сьогодні відповісти на це запитання «дуже важко».

«Можу припустити, що багато в чому це залежатиме від позиції Президента і від позиції опозиції», - додав він.

Що стосується настроїв у коаліції щодо даного питання, то вона, за словами В.ЯНУКОВИЧА, виходить тільки з одного принципу – збереження стабільності в суспільстві і державі.

«Якщо це буде проти волі Президента ЮЩЕНКО – а це означає дестабілізацію ситуації – ми на це не підемо. А якщо Президент з цим погодиться і вважатиме, що потрібно змінити форму обрання Президента, можливо і термін збільшити – тоді це питання обговорюватиметься в коаліції і, можливо, це рішення буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, якщо дестабілізуючим чинником стане сам Президент, то тоді не можна виключати іншого варіанту – об`єднання коаліції з опозицією, «адже відомо, що сьогодні БЮТ претендує, щоб свого лідера висунути на майбутніх президентських виборах», - додав він.

Проте В.ЯНУКОВИЧ заявив, що коаліція «взагалі відкидає» розвиток цього сценарію.

Щодо висунення власної кандидатури на президентських виборах 2009 року В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Якщо вибори будуть всенародними – у нас інших варіантів не буде». За його словами, Партія регіонів однозначно висуне свого кандидата – того, у якого буде відповідний рейтинг.