Кучма пропонує наслідувати кота Леопольда

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Україна має зважати на сьогоднішні реалії у відносинах з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

Л.КУЧМА вважає, що, в першу чергу, українсько-російські відносини мають базуватися на принципі: «ребята – давайте жить дружно». За його словами, у відносинах з Росією Україна має виходити з тих реалій, у яких вона перебуває.

На думку Л.КУЧМИ, з Росією необхідно розмовляти на «Ви» і при цьому зважати на національні інтереси.

За словами колишнього Президента, також Україні у відносинах з Росією завжди потрібно намагатися знайти консенсус.