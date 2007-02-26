Кучма пропонує наслідувати кота Леопольда
15:40, 26 лютого 2007Політика
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Екс-президент радить казати Росії "Ви"
Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Україна має зважати на сьогоднішні реалії у відносинах з Росією
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.
Л.КУЧМА вважає, що, в першу чергу, українсько-російські відносини мають базуватися на принципі: «ребята – давайте жить дружно». За його словами, у відносинах з Росією Україна має виходити з тих реалій, у яких вона перебуває.
На думку Л.КУЧМИ, з Росією необхідно розмовляти на «Ви» і при цьому зважати на національні інтереси.
За словами колишнього Президента, також Україні у відносинах з Росією завжди потрібно намагатися знайти консенсус.
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