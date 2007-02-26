Костенко критикує опозицію за журавля в космосі

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО схвалює утворення єдиної опозиції у Верховній Раді, однак наголошує, що зарано говорити про ефективну співпрацю між БЮТ і “Нашою Україною”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він заявив у прямому ефірі «Ера-FM».

Ю.КОСТЕНКО розцінює підписання угоди про створення єдиної опозиції між БЮТ і «Нашою Україною» як «стримування непомірних політичних апетитів правлячої коаліції у намірах перетворити демократію на неототалітаризм – утворити політбюро у вигляді Кабміну, підпорядкувавши йому ВР, судову владу, Президента».

Позитиви від підписаної угоди Ю.КОСТЕНКО вбачає у тому, що об’єднана опозиція зможе не допустити конституційного перевороту, оскільки антикризовій коаліції бракує 300 голосів для прийняття рішень, а також зможе добиватися ухвалення закону про опозицію.

Лідер УНП переконаний, що й Президент тепер зможе гарантувати дотримання конституційних прав громадян. «Президент у такий спосіб отримає частину своїх конституційних повноважень в частині подолання вето - ветуватиме абсурдні закони, які сьогодні приймає ВР», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Разом з тим він наголосив, що поки зарано говорити про ефективність співпраці БЮТ і “Нашої України”. Незрозумілим для Ю.КОСТЕНКА залишилося те, для чого в підписаній Угоді йдеться про спільну діяльність в статусі коаліції у випадку перемоги на дострокових парламентських виборах. «Це журавель, і навіть не в небі, а десь у космосі, бо, на жаль, коаліція передбачає поділ того, чого ще немає в руках. Ніхто не знає, за яким принципом відбуватимуться нові вибори, коли вони відбуватимуться, де буде Президент у системі влади. Об’єднана опозиція це надзвичайна потрібна дія і ламати це розподілом крісел у ВР - нерозумно. Національний інтерес завжди має домінувати у політиці, і тоді політика відповідатиме національним інтересам», - підкреслив лідер УНП.

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