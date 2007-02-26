Янукович думає, що другий дубль Ющенку не допоможе

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сумнівається, що Верховна Рада прийме позитивне рішення при повторному внесенні кандидатур Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам, відповідаючи на запитання, чи існує компроміс з Президентом України стосовно вказаних кандидатур.

За словами прем`єра, у нього не було розмови з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ на цю тему, тому він не може відповісти на запитання щодо компромісу.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав: «Я думаю, що Верховна Рада визначилася, і повторне внесення (цих кандидатур – УНІАН) навряд чи принесе рішення позитивне».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і В.КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

Президент В.ЮЩЕНКО того ж дня заявив, що має намір повторно внести до Верховної Ради ці кандидатури.