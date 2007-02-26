Бокий: Юля ніколи вірною не була і не буде

Заяви прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про можливість обрання наступного Президента в парламенті пов’язані з ігноруванням Віктором ЮЩЕНКОМ ряду положень Конституції в частині розподілу повноважень між гілками влади.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН заявив народний депутат, лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

“Якщо одна сторона оголосила війну Конституції, а Президент явно оголосив війну Конституції будучи її гарантом, то при цьому, звичайно, і супротивна сторона вдається до певних маневрів”, - сказав він. І.БОКИЙ назвав подібні заяви “абсолютно виправданим маневром з боку прем’єр-міністра”.

При цьому, за словами народного депутата, гіпотетично можна уявити, що вибори глави держави відбуватимуться у парламенті. Однак, зазначив І.БОКИЙ, питання полягає в ступені ймовірності внесення необхідних змін до Конституції нинішнім складом Верховної Ради. “Інше питання, наскільки це може бути здійснено при нинішньому складі парламенту. Прем’єр натякав, що може звернутися за допомогою до БЮТ”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання наскільки ймовірно, що БЮТ погодиться на проведення виборів глави держави у Верховній Раді, І.БОКИЙ сказав: “Поживемо - побачимо. БЮТ погоджувався і не на таке”. При цьому він додав, що “від людини, яка хоче великої влади і страждає манією цієї влади, можна чекати всього, чого завгодно”.

Народний депутат також наголосив, що союз, укладений між БЮТ та “Нашою Україною” про об’єднану опозицію, “шитий білими нитками”. “Ніколи не буде миру між Президентом, якій звинуватив Юлію ТИМОШЕНКО, що вона використала посаду прем’єра для списання 8 млрд. своїх боргів, та лідером БЮТ, яка ніколи не приховувала свого зневажливого ставлення до В.ЮЩЕНКА як до людини”, - наголосив лідер фракції СПУ.

При цьому він додав, що “сподіватися марно, що Юля (ТИМОШЕНКО – УНІАН) буде комусь вірною, вона ніколи вірною не була і не буде”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме ВР.