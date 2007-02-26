ГПУ збирається закрити кримінальну справу щодо Щербаня

Генеральна прокуратура України готова закрити кримінальну справу, яку було порушено проти колишнього голоси Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, «слідчий Генпрокуратури підготував проект постанови про закриття кримінальної справи щодо ЩЕРБАНЯ, але остаточне рішення буде прийнято після засідання на апаратній нараді (за участю - УНІАН) заступника генпрокурора (Рената КУЗЬМІНА – УНІАН) і доповіді генерального прокурора України”.

На запитання УНІАН, коли відбудеться це засідання, в прес-службі відповіли: «Найближчим часом».

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.