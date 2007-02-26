У БЮТ думають, що Янукович блефує

Заяви прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо можливості проведення наступних виборів Президента у Верховній Раді є реакцією на підписання Угоди про об’єднану опозицію між БЮТ та “Нашою Україною”.

Таку думку в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН висловив народний депутат, член фракції БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО.

За його словами, цим було продемонстровано, що “Партія регіонів панічно боїться дострокових парламентських виборів”. При цьому В.ПОЛОХАЛО назвав малоймовірною можливість обрання глави держави парламентом.

Крім того, зазначив він, заяви глави уряду щодо обрання Президента у Верховній Раді не є новими. “Тут нічого нового не сказав прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ. Він повторив точку зору і позицію КПУ, яка озвучується вже протягом півроку і особливо в ті періоди, коли відбувається послаблення антикризової коаліції”, - сказав народний депутат. В.ПОЛОХАЛО наголосив, що “КПУ є своєрідним речником Партії регіонів”.

Народний депутат також розцінює заяви глави уряду як “шантаж та блеф”, зважаючи на налаштованість більшості “Нашої України” на дострокові парламентські вибори. “Це продовження тієї гри кота з мишкою, яка розпочалася напередодні підписання Універсалу і меморандуму між ЮЩЕНКОМ і ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав він. За словами В.ПОЛОХАЛА, представники Партії регіонів таким чином дають зрозуміти главі держави, що “або буде ліквідована посада Президента, або має бути продовження тієї гри, в яку раніше включилися Президент і “Наша Україна”.

В.ПОЛОХАЛО також наголосив, що інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА, продемонстроване телеканалом ICTV, не набуло очікуваного ефекту. “В.ЯНУКОВИЧ змушений був озвучувати написані для нього сценарії, і робив це не переконливо”, - сказав народний депутат. На його думку, інтерв’ю глави уряду стало проявом слабкості всієї Партії регіонів. “Сьогодні цілком очевидні дві речі – Партія регіонів не змогла продемонструвати суспільству свою концепцію і стратегію подолання кризи, і не змогла утвердитися як політична сила, яка спроможна ефективно здійснювати соціально-економічний курс, спрямований на інтереси більшості громадян”, - наголосив В.ПОЛОХАЛО.

Народний депутат також зазначив, що невластиву і не притаманну роль виконував і безпосередньо ведучий ефіру – Савік ШУСТЕР. “Це стало проявом того, як власники телеканалів можуть поставити під удар і репутацію ведучих, і репутацію програми, якщо йдеться про корпоративні інтереси”, - додав В.ПОЛОХАЛО.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме ВР.