В УНІАН відбудеться прес-конференція: “З поверненням, цензуро!”

27 лютого 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “З поверненням, цензуро!” Відсутність у Законі “Про захист суспільної моралі” чітких критеріїв визначення продукції еротичного характеру призводить до того, що „Національна комісія з захисту суспільної моралі” ухвалює суб’єктивні рішення, має необмежені повноваження і займається цензурою. “Національна комісія із захисту суспільної моралі” заборонила розміщувати в метро плакати Дому модної білизни «A jour», як продукцію еротичного характеру, у той час як, за висновками експертів «Всеукраїнської рекламної коаліції», макети не мають еротичного змісту. Учасники: Ірина Кузнєцова, президент «Всеукраїнської рекламної коаліції»; Максим Лазєбник, виконавчий директор «Рекламної коаліції»; Віталій Новицький, власник Дому модної білизни «A jour», представник Національної комісії з питань захисту суспільної моралі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 288-29-86, 8(050)-384-45-11. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.