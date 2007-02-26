Депутат Костенко напав на ДАІшника

Народний депутат Павло КОСТЕНКО (фракція БЮТ) вдарив працівника ДАІ, який зупинив його за перевищення швидкості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник відділення ДАІ УМВС України у Черкаській області підполковник Володимир КОРЄШКОВ.

Зокрема, він повідомив, що сьогодні о 10.50 на 98-му км траси Київ-Запоріжжя інспектори ДАІ Черкаської області спробували зупинити автомобіль “БМВ Х5”, який рухався населеним пунктом зі швидкістю 147 км/год., але водій проігнорував відповідну вимогу.

За його словами, ця інформація була передана іншим працівникам ДАІ, і на 117-му км цієї траси була здійснена друга спроба зупинити цей автомобіль, яка також була проігнорована.

В.КОРЄШКОВ відзначив, що перед в`їздом у Черкаси на мосту через Дніпро працівники міліції заблокували дорогу частину і змусили автомобіль зупинитись.

За словами В.КОРЄШКОВА, після зупинки інспектор підійшов до водія, відрекомендувався і попросив посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль, але у відповідь почув брутальну лайку і був відкинутий дверцями машини на зустрічну смугу.

В.КОРЄШКОВ підкреслив, що після представлення з’ясувалось, що керував автомобілем депутат П.КОСТЕНКО.

За його словами, депутат вийшов з автомобіля і намагався вдарити працівника ДАІ, розмахував руками та лаявся, але у цей момент другий працівник міліції спробував припинити конфлікт.

У цей момент з автомобіля вийшли охоронці депутата, які отримали команду і вдарили інспектора кулаком в обличчя. За словами В.КОРЄШКОВА, після цього депутат сів у автомобіль та продовжив рух у напрямку Черкас.

У свою чергу, начальник прес-служби МВС Костянтин СТОГНІЙ повідомив, що матеріали знаходяться в прокуратурі і розглядається питання про порушення кримінальної справи.

За його словами, якщо прокуратура підтвердить неправомірність дій народного депутата, МВС вживатиме усіх наявних заходів для покарання зазначеної особи, включаючи звернення до Верховної Ради з проханням позбавити депутатської недоторканності і притягнути П.КОСТЕНКА до відповідальності.