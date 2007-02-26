Депутат Костенко напав на ДАІшника
У ДАІ стверджують, що БЮТівця довелося зупиняти блокуванням дороги
Народний депутат Павло КОСТЕНКО (фракція БЮТ) вдарив працівника ДАІ, який зупинив його за перевищення швидкості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник відділення ДАІ УМВС України у Черкаській області підполковник Володимир КОРЄШКОВ.
Зокрема, він повідомив, що сьогодні о 10.50 на 98-му км траси Київ-Запоріжжя інспектори ДАІ Черкаської області спробували зупинити автомобіль “БМВ Х5”, який рухався населеним пунктом зі швидкістю 147 км/год., але водій проігнорував відповідну вимогу.
За його словами, ця інформація була передана іншим працівникам ДАІ, і на 117-му км цієї траси була здійснена друга спроба зупинити цей автомобіль, яка також була проігнорована.
В.КОРЄШКОВ відзначив, що перед в`їздом у Черкаси на мосту через Дніпро працівники міліції заблокували дорогу частину і змусили автомобіль зупинитись.
За словами В.КОРЄШКОВА, після зупинки інспектор підійшов до водія, відрекомендувався і попросив посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль, але у відповідь почув брутальну лайку і був відкинутий дверцями машини на зустрічну смугу.
В.КОРЄШКОВ підкреслив, що після представлення з’ясувалось, що керував автомобілем депутат П.КОСТЕНКО.
За його словами, депутат вийшов з автомобіля і намагався вдарити працівника ДАІ, розмахував руками та лаявся, але у цей момент другий працівник міліції спробував припинити конфлікт.
У цей момент з автомобіля вийшли охоронці депутата, які отримали команду і вдарили інспектора кулаком в обличчя. За словами В.КОРЄШКОВА, після цього депутат сів у автомобіль та продовжив рух у напрямку Черкас.
У свою чергу, начальник прес-служби МВС Костянтин СТОГНІЙ повідомив, що матеріали знаходяться в прокуратурі і розглядається питання про порушення кримінальної справи.
За його словами, якщо прокуратура підтвердить неправомірність дій народного депутата, МВС вживатиме усіх наявних заходів для покарання зазначеної особи, включаючи звернення до Верховної Ради з проханням позбавити депутатської недоторканності і притягнути П.КОСТЕНКА до відповідальності.