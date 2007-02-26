Регіонали пропонують переобрати одразу Президента та парламент

Народний депутат України, заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вважає, що проведення дострокових виборів до парламенту можливе лише за умови дострокових виборів Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Партії регіонів, про це він заявив в ефірі «5 каналу».

При цьому депутат зазначив, що дострокові вибори Президента можна було б провести у зв`язку з відмовою глави держави визнавати конституційні зміни, які вже діють. В.КИСЕЛЬОВ пообіцяв допомогти опозиції добитися дострокових виборів до Верховної Ради України.

«Щоб полегшити роботу опозиції, тим, які прийшли сюди і дуже хочуть, щоб були перевибори, тому що їх відірвали свого часу від корита, я думаю, що ми їм допоможемо. І вже на цьому тижні я пропонуватиму, щоб ми зареєстрували проект закону про дострокові вибори одночасно і Президента України і про вибори до Верховної Ради України», - сказав народний депутат.