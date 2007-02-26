БЮТ заявляє про провокацію проти депутата Костенка

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що сьогодні біля Черкас працівниками органів внутрішніх справ було скоєно напад на народного депутата України, члена фракції БЮТ у Верховній Раді Павла КОСТЕНКА, і розцінює це як політичну провокацію.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, працівники міліції без будь-яких пояснень намагались затримати народного депутата, конфіскувати його автомобіль, при цьому відмовлялись представитись і аргументувати свої дії.

БЮТ висловлює обурення “брутальним нападом представниками міліції на народного депутата П.КОСТЕНКА. Ми вважаємо такі дії політичною провокацією і розглядаємо їх як використання силових структур у боротьбі з представниками опозиційних сил”.

Блок Юлії Тимошенко вважає, що в Україні відновлюється практика політичних переслідувань представників опозиції.

БЮТ вимагає від міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА негайного припинення провокацій з боку міліції щодо до представників опозиційних політичних сил та політизації своїх підлеглих.