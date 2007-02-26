БЮТ заявляє про провокацію проти депутата Костенка
Хто на кого напав?
Блок Юлії Тимошенко заявляє, що сьогодні біля Черкас працівниками органів внутрішніх справ було скоєно напад на народного депутата України, члена фракції БЮТ у Верховній Раді Павла КОСТЕНКА, і розцінює це як політичну провокацію.
Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, працівники міліції без будь-яких пояснень намагались затримати народного депутата, конфіскувати його автомобіль, при цьому відмовлялись представитись і аргументувати свої дії.
БЮТ висловлює обурення “брутальним нападом представниками міліції на народного депутата П.КОСТЕНКА. Ми вважаємо такі дії політичною провокацією і розглядаємо їх як використання силових структур у боротьбі з представниками опозиційних сил”.
Блок Юлії Тимошенко вважає, що в Україні відновлюється практика політичних переслідувань представників опозиції.
БЮТ вимагає від міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА негайного припинення провокацій з боку міліції щодо до представників опозиційних політичних сил та політизації своїх підлеглих.