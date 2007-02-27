Янукович: США забули спитати в України і Росії

Сполученим Штатам Америки слід було обговорити з Україною і Росією плани розміщення елементів своєї протиракетної оборони в Польщі і Чехії, вважає прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

В інтерв`ю німецькому виданню "Хандельсблатт" В.Януковіч сказав, що подібне рішення повинне ухвалюватися тільки після широкого європейського обговорення, передає радіо «Свобода».

Плани США розмістити елементи в Польщі і Чехії раніше викликали вкрай різку реакцію Росії.