Янукович: США забули спитати в України і Росії
09:31, 27 лютого 2007Політика
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Прем`єр дав інтерв`ю німецькому виданню
Сполученим Штатам Америки слід було обговорити з Україною і Росією плани розміщення елементів своєї протиракетної оборони в Польщі і Чехії, вважає прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
В інтерв`ю німецькому виданню "Хандельсблатт" В.Януковіч сказав, що подібне рішення повинне ухвалюватися тільки після широкого європейського обговорення, передає радіо «Свобода».
Плани США розмістити елементи в Польщі і Чехії раніше викликали вкрай різку реакцію Росії.
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