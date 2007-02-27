Євросоюз хоче знати, чи люблять його в Донецьку

Європарламент має намір сприяти включенню положення про перспективу членства в нову угоду Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Європарламенту Марек СІВЕЦЬ сьогодні під час зустрічі делегації Комітету Європарламенту з парламентської співпраці між ЄС і Україною з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми на початковому етапі переговорів за новою угодою маємо всі необхідні повноваження від Європарламенту, щоб сприяти просуванню інтеграції й співпраці, щоб підписати найефективнішу угоду, що сприяла б інтеграції України. Тому що ми вважаємо, що членство можливе», - сказав М.СІВЕЦЬ.

М.СІВЕЦЬ також підкреслив, що депутати, які прибули до Києва в складі делегації Комітету Європарламенту з парламентської співпраці між ЄС і Україною, є активними прихильниками України. «Ми з Україною були і у тяжкі, і в добрі часи», - зазначив він.

М.СІВЕЦЬ повідомив, що євродепутати в ході своєї поїздки в Україну мають намір відвідати Донецьку область. «Багато хто в Європі вважає, що населенню Донецька не подобається Євросоюз. Ми хочемо це перевірити, хоча, я особисто, в цьому не впевнений. Але це наш відкритий підхід щодо наближення України до Євросоюзу», - підкреслив М.СІВЕЦЬ.