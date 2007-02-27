Цушко навішав на Луценка не тих собак?

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Лідія ПОРЕЧКІНА спростовує звинувачення міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА на адресу колишнього керівництва МВС.

Про це йдеться у коментарі Л.ПОРЕЧКІНОЇ, розміщеному на офіційному сайті блоку “Наша Україна”.

“Звіт чинного міністра МВС Василя ЦУШКА, який він зачитував 23 лютого перед Верховної Радою, і те, що написано в акті КРУ, на який він у цьому звіті посилається, – це дві великі різниці”, - зазначила Л.ПОРЕЧКІНА.

“Смішними видаються закиди ЦУШКА в бік нашої команди щодо державних підприємств, засновником яких було МВС. По-перше, їх утворювали не ми. Вони були засновані раніше, до нашого приходу, як "кормушка" для колишнього міністра БІЛОКОНЯ і його заступників, які сьогодні працюють з ЦУШКОМ. Це, наприклад, державне підприємство “Ресурси”, через яке проходили великі кредитні кошти на купівлю "Фольксвагенів" на суму понад 400 млн. грн. Ціна на ці автомобілі була завищена вдвічі, тому їх потім було неможливо продати”, - розповіла вона.

Стосовно заснування МВС близько 200 фондів і державних підприємств, Л.ПОРЕЧКІНА наголосила, що команда Ю.ЛУЦЕНКА не утворювала ці підприємства. “Навпаки, ми витратили півтора роки, щоб визначити, що це за підприємства. Після цього Юрій ЛУЦЕНКО ухвалив рішення провести їх ревізію, щоб закрити нерентабельні. Так, наприклад, були закриті держпідприємства “Ресурси ДАЇ”, “Рікас”, - зауважила колишній заступник міністра.

Вона наголосила, що все перерахування коштів відбувалося через Державне казначейство відповідно до кошторису і до бюджетного розпису. “Тут не могло бути ніяких зловживань. Тільки вступивши на посади, ми просили Контрольно-ревізійне управління і Рахункову палату провести контрольні перевірки, визначити, які проблеми були у наших попередників, і які труднощі можуть бути під час нашої роботи. За підсумками перевірки, на вересень 2006 року зі сторони нашої команди великих зловживань не було. Були лише технічні помилки, які ми швидко виправляли. Виникає питання: чого КРУ тоді не висувало до нас жодних претензій, я зараз висуває?”, - запитує Л.ПОРЕЧКІНА.

“Насправді ці 26 справ, про які говорить зараз ЦУШКО, це ті 26 справ, які відкрив ЛУЦЕНКО по зловживаннях з будівництвом, коли підприємства уникали сплати ПДВ та податку на прибуток нібито інвестуючи кошти в будівництво, по інвестиційним договорам, по державних підприємствах, щодо яких ми проводили ревізію”, - підкреслила Л.ПОРЕЧКІНА.

Вона також зупинилася на ще одному звинуваченні В.ЦУШКА стосовно звільнення 30 тисяч співробітників МВС. “Наш попередник БІЛОКОНЬ в кінці 2004 року поспіхом ухвалив закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців і працівників силових відомств. Цей закон підвищував пенсії атестованим військовослужбовцям і працівникам силових відомств у декілька разів. Також вони отримували велику вихідну допомогу. Через це багатьом генералам і полковникам просто було матеріально вигідно звільнятися з МВС. Тому протягом 2005 року так багато людей залишили лави міністерства”, - розповіла Л.ПОРЕЧКІНА, додавши, що “сьогодні люди звільняються не через фінансові проблеми, а з морально-етичних причин. Вони не хочуть працювати з командою ЦУШКА”.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада заслуховувала інформацію міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА про ситуацію в системі МВС.

Під час свого виступу міністр заявив про наявність значних фінансових порушень у використанні бюджетних коштів колишнім керівництвом МВС.

В.ЦУШКО відзначив, що з метою незалежної оцінки фінансового стану міністерство звернулося до Контрольно-ревізійного управління з проханням провести фінансову ревізію. Він відзначив, що остаточний результат буде одержано наприкінці березня.