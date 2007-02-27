Янукович дорікає Європі за розчарування українців

Українське суспільство розчароване відсутністю висновків ради Євросоюзу щодо чіткої європейської перспективи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час зустрічі з делегацією Комітету Європарламенту з парламентської співпраці між ЄС і Україною.

«В Україні існує істотний консенсус щодо отримання членства України в ЄС. Євроінтеграція залишається пріоритетом державної політики України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також зазначив, що «Президент, уряд і Верховна Рада мають єдину позицію з цього питання». Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «відсутність висновків ради Євросоюзу про чітку позицію щодо європейської перспективи викликає розчарування в українському суспільстві».

Прем`єр-міністр повідомив європарламентаріїв, що 22 лютого антикризова коаліція і опозиція підтримали заяву Верховної Ради про євроінтеграцію України.

«5 березня відбудеться перший раунд переговорів з підготовки нової угоди про співпрацю України і Євросоюзу. Ми закликаємо врахувати прогрес, досягнутий в співпраці ЄС і України, і відзначити європейське просування країни», - сказав прем`єр.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд забезпечить внутрішні перетворення в країні, реформування економіки і впровадження найвищих стандартів життя.

«За час роботи уряду розширено економічну, політичну і секторальну співпрацю з Євросоюзом. Сьогодні і українська і європейська сторони відзначають прогрес у виконанні Плану дій Україна-ЄС. І в ході переговорів щодо нового тексту угоди мають бути враховані позитивні результати, досягнуті за цей час», - додав глава уряду.