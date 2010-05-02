Герман: об'єднання Газпрому з Нафтогазом - лише ідея Путіна

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН наголошує, що питання об`єднання «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України» ще не обговорювалось і є лише ідеєю російської сторони.

Про це вона сказала в інтерв’ю Бі-Бі-Сі, коментуючи пропозицію прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», яку той висловив у Сочі під час зустрічі з українським прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ 30 квітня.

За словами Г.ГЕРМАН, цю ідею треба обговорювати з точки зору національних інтересів України. "Треба обговорювати, сідати рахувати. Дивитися, чи це прийнятно для України з точки зору її національних інтересів, а тоді коментувати. Це - ідея, яку висловив російський Президент (мається на увазі прем’єр В.ПУТІН – УНІАН). Кожна ідея має право на існування. Її треба обговорювати, але лише з кута зору наших національних інтересів”, - зауважила вона.

Як сказала Г.ГЕРМАН, якщо Україні це буде цікаво і вигідно, то “можна про це продовжувати розмову, якщо - ні… Ця ідея має зависнути в повітрі".

Говорячи про те, чи давав подібні директиви Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ для переговорів російського та українського прем’єрів, Г.ГЕРМАН зауважила: "Ну, знаєте, російський Президент (прем’єр) висловлює багато несподіваних ідей. Їх можна по-різному сприймати, можна дивуватися, можна обговорювати. Це треба робити лише з точки зору українських національних інтересів".