Мороз знає, у чому парламент буде практично одностайним

Верховна Рада України готова ратифікувати всі документи, які стосуються співробітництва з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час дев’ятого засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

За його словами, на сьогодні до ратифікації підготовлено угоду між Україною та ЄС про загальну схему участі України в операціях ЄС щодо врегулювання криз. О.МОРОЗ висловив сподівання, що парламент ратифікує цю угоду.

Він нагадав, що між нашою державою та Євросоюзом вже парафовано угоду про спрощення візового режиму та угоду про реадмісію. «Ми готові забезпечити ратифікацію цих документів», - пообіцяв О.МОРОЗ.

Він вважає, що в цих питаннях між народними депутатами не буде розбіжностей, незважаючи на те, що в парламенті представлені різні політичні сили, і в інших питаннях вони можуть стояти на різних позиціях. За словами голови ВР, «в цьому відношенні у нас буде повна єдність, оскільки це корисно Україні, і виходить з перспектив її розвитку».

О.МОРОЗ підкреслив, що «парламент України, незважаючи на різні політичні уподобання фракцій, відносно євроінтеграції є практично одностайним».

За його словами, не має сумніву, що ВР ратифікує ті документи, які є корисними для України.