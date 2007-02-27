Огризко поїхав до Москви говорити про Чорноморський флот РФ

Сьогодні у Москві проходить четверте засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

За його словами, українська сторона розглядає роботу в рамках цієї підкомісії як один з головних шляхів вирішення актуальних і гострих питань, пов’язаних з тимчасовим перебуванням ЧФ РФ на території України.

В ході сьогоднішнього засідання підкомісії планується обговорити результати засідань п’яти двосторонніх робочих груп з окремих проблем ЧФ РФ, що створені в рамках підкомісії, хід інвентаризації земельних ділянок і державного майна України, переданих у користування ЧФ РФ.

Крім того, сторони обговорять навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства в Чорному і Азовському морях, питання юрисдикції і правових аспектів функціонування військових формувань і правоохоронних органів ЧФ РФ на території України.

Учасники засідання також обговорять питання екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища та військово-політичну проблематику.

Делегацію України очолює виконуючий обов’язки міністра закордонних справ, голова української частини підкомісії Володимир ОГРИЗКО, російську – статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії, голова російської частини підкомісії Григорій КАРАСІН.