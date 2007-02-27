Балога розповів, чому Ющенко наполягає на Огризкові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно запропонує Верховній Раді кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, таку позицію глави держави сьогодні оприлюднив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

За його словами, як передбачено Конституцією, глава держави вносить подання про призначення міністра закордонних справ. В.БАЛОГА зауважив, що В.ЮЩЕНКО повторно запропонує Верховній Раді призначити В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ, оскільки вважає його «високопрофесійним дипломатом, сучасним досвідченим управлінцем». Президент розцінив відхилення парламентом цієї кандидатури як «чергову відмову коаліції, зокрема, Партії регіонів від свого слова».

В.БАЛОГА повідомив, що лідер «регіоналів», прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ неодноразово обговорював із главою держави кандидатуру В.ОГРИЗКА. Керівник уряду не висловив якихось принципових застережень, які б ставили під сумнів позитивний результат голосування у Верховній Раді. Більше того, прем’єр-міністр у розмові з Президентом недвозначно засвідчив свою підтримку кандидатури В.ОГРИЗКА. «Однак те, що Володимир Станіславович не був затверджений прем`єр-міністром, вкотре довело: коаліції забувати про свої слова з кожним днем все легше і легше. Парламентська більшість продовжує нівелювати ціну домовленостей,» – резюмував В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату наголосив, що Президент, пропонуючи кандидатуру В.ОГРИЗКА, не переслідує жодної іншої мети, ніж призначення на відповідальну посаду в державі ефективного професіонала. «МЗС – це не привід для політичних комбінацій. Одне з ключових відомств має, нарешті, одержати свого керівника. Досить вже виглядати посміховиськом в очах всього світу. Україна не гідна цього», – цитує В.БАЛОГА слова Президента.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і В.КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

Президент В.ЮЩЕНКО того ж дня заявив, що має намір повторно внести до Верховної Ради ці кандидатури.

26 лютого В.ЯНУКОВИЧ висловив сумнів, що Верховна Рада прийме позитивне рішення при повторному внесенні кандидатур В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і В.КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.