”Пора” збирається зупинити холодну війну

Громадянська партія “Пора” починає формування виборчих штабів для підготовки до виборів в органи місцевого самоврядування.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив голова політради партії “Пора” Євген ЗОЛОТАРЬОВ.

За його словами, політична криза, яка спостерігається сьогодні, є найглибшою в історії України, тому що це не криза відносин між Президентом, Верховною Радою, урядом, а криза політики і політиків як таких.

«Це холодна війна, яку влада веде з громадянами і громадами», - сказав Є.ЗОЛОТАРЬОВ. Він зазначив, що вихід з цієї кризи полягає у перерозподілі повноважень між державою і самоврядними громадами, і наданні громадам більших прав.

У зв’язку з цим, підкреслив Є.ЗОЛОТАРЬОВ, партія починає виборчу кампанію до органів місцевого самоврядування і формування виборчих штабів. Є.ЗОЛОТАРЬОВ переконаний, що тільки місцеве самоврядування і самоврядні громади можуть ліквідувати кризу, перебравши на себе частину повноважень.

Як повідомляв УНІАН, минулого року громадянські збори партії “Пора” прийняли ухвалу “Про самоврядні ініціативи”, відповідно до якої розвиток місцевого самоврядування визнається основою громадянського суспільства та вважається одним із пріоритетів діяльності партії.

У листопаді 2006 року голова політради “Пори” Євген ЗОЛОТАРЬОВ повідомив, що партія вважає своїм пріоритетом підготовку до місцевих виборів.