Ющенко пообіцяв опозиції виступити єдиним фронтом проти регіоналів

Представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ передбачає тісну співпрацю глави держави Віктора ЮЩЕНКА і об’єднаної парламентської опозиції.

Зокрема, як повідомляє прес-служба “Нашої України”, коментуючи лист-відповідь В.ЮЩЕНКА на лист лідерів фракцій “Наша Україна” і БЮТ В’ячеслава КИРИЛЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО, Р.ЗВАРИЧ сказав: “У своєму листі Президент дав чітко зрозуміти, що готовий дуже тісно співпрацювати з парламентською опозицією. Глава держави і об’єднана парламентська опозиція зможуть ефективно протидіяти реваншу “регіоналів”.

За словами Р.ЗВАРИЧА, на відміну від опозиції, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА і парламентська більшість демонструють своє небажання співпрацювати з Президентом у тих сферах, за які він несе відповідальність, зокрема - у зовнішній політиці та питаннях національної безпеки.

Р.ЗВАРИЧ також висловив переконання, що правові підстави для розпуску парламенту можуть з`явитися найближчим часом. "Зокрема, у випадку, якщо буде визнано неконституційним закон про внесення змін до Основного закону України”, - підкреслив він.