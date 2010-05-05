До розслідування катастрофи літака Качинського залучають американців

Американські експерти візьмуть участь у вивченні виготовлених у США бортових систем літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом 10 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Міждержавного авіаційного комітету Російської федерації, яким володіє агентство УНІАН.

МАК повідомляє, що американці проаналізують роботу системи раннього попередження про наближення до землі TAWS і бортової навігаційної системи GNSS із представниками заводів-виробників цього обладнання та авіаційними експертами з Росії та Польщі.

Аналіз буде проводитися на території США.

МАК також повідомляє, що російські та польські експерти, які досліджують причини авіакатастрофи, дійшли висновку, що техніка на борту президентського Ту-154 працювала справно. "Зауважень по роботі техніки в польоті не було", - відзначили у МАКу.

Водночас польська Gazeta Wyborza з посиланням на російського авіаційного експерта звернула увагу на протиріччя у повідомленні МАК.

"МАК сам собі заперечує. Якщо бортові самописці підтверджують, що обладнання на борту літака вашого Президента весь час діяли справно, це значить, що немає зауважень до роботи навігаційних систем. Висилання їх до США має такий самий сенс, як реконструкція літака з його уламків для відтворення траєкторії польоту в останні секунди перед катастрофою", - сказав він виданню.

Експерт додав, що, за його даними, після жодної авіакатастрофи у Росії МАК не направляв обладнання з розбитого літака на аналіз у США. "Наші експерти, очевидно, хочуть цього разу себе застрахувати перед можливими підозрами і звинуваченнями", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Gazeta Polska, літак Л.Качинського, який був обладнаний системлю TAWS, став першим літаком, що потрапив в авіакатастрофу від початку встановлення цього обладнання на літаках з кінця 90-х років.

За даними газети, ця система, яка засвідчила свою ефективність у попередженні можливого зіткнення із землею, з 2005 року в обов’язковому порядку встановлюється на всі сучасні літаки.

Два з трьох бортових самописців (чорних скриньок) президентського Ту-154 розшифровуються у Москві російськими та польськими експертами.

Третій самописець, який додатково був встановлений польською стороною, також спільно розшифровується у Польщі.

Польща розраховує отримати від Росії усі самописці й обіцяє після аналізу автентичності записів оприлюднити їх.