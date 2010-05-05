Азаров почув «істеричні стогони» опозиції

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що опозиція втрачає землю під ногами, створюючи «безглузді» комітети порятунку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Розуміючи зміни для нашої держави після відновлення співробітництва з Росією, відчуваючи, що втрачають грунт під ногами, так звана опозиція вдалась для звичних для неї брехні, провокацій, істеричних стогонів, безглуздих комітетів порятунку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він вважає, що опозиційні сили п’ять років «рятували країну аж до її виснаження».

«Досить, більше ми не дозволимо руйнувати державу», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем’єр повідомив, що сьогодні на засіданні уряд розгляне питання щодо визначення порядку фінансування бюджетних програм, що, на його думку, важливо для наведення ладу в державі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві у приміщенні Спілки письменників України відбудеться засідання ініціативної групи із створення Комітету порятунку України. На збори ініціативної групи зі створення Громадського комітету порятунку України «наполегливо запрошуються» лідери усіх «без винятку партій, великих та малих, які представлені в опозиційній частині Верховної Ради».

За негайне створення Комітету порятунку України висловилися десятки авторитетних громадських діячів та представників інтелігенції, які виклали свою позицію у Відозві до українців.

Метою діяльності комітету визначено: відстоювання територіальної цілісності й суверенітету України; захист свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально-економічних і національно-культурних прав; боротьба за збереження євроатлантичного вибору України.