ГПУ: у справі Щербаня немає складу злочину

Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України не встановив складу злочину у справі, яку було порушено проти колишнього голови Сумської облдержадміністрації Володимир ЩЕРБАНЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, слідчим який вів справу, було виконано значну кількість оперативних і «технічних» дій, і «слідчий прийняв рішення, що в діях В.ЩЕРБАНЯ немає злочину», а тому справа має бути закрита.

О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що остаточне рішення про закриття справи буде прийнято на нараді за участю керівництва Генпрокуратури, включаючи заступника генпрокурора, начальника Головного слідчого управління Рената КУЗЬМІНА.

На одне з уточнюючих запитань О.МЕДВЕДЬКО відповів, що слідчий допитував В.ЩЕРБАНЯ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.