Азаров розповів, про що питав Путіна, коли той проводжав його до машини

На сьогодні об`єднання ЗАТ «Газпрому» і НАК «Нафтогаз» є лише ідеєю прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА, проте вона заслуговує уваги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу журналістам.

Він підкреслив, що ця тема не обговорювалася 30 квітня ц.р. ні під час його зустрічі з прем`єр-міністром РФ один на один, ні під час розширеного засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва.

«Ні під час робочої зустрічі один на один, ні в ході засідання комітету він (ПУТІН – УНІАН) такої пропозиції не зробив. Найімовірніше, він був вражений масштабами нашої співпраці, і ось у нього з`явилася така пропозиція. Пропозиція заслуговує уваги. І ми її будемо, звісно, вивчати, оскільки вона зроблена прем`єр-міністром дуже великої держави – нашого сусіда. Зроблена, звичайно, з благих намірів», - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр-міністр поділився з журналістами змістом розмови, яка відбулася у нього з В.ПУТІНИМ після завершення брифінгу.

«Коли ми вийшли, і він проводжав мене до машини, я йому сказав: «Володимир Володимирович, а як ви себе бачите – на рівних в об`єднанні? Якщо так, то немає питань, якщо на рівних», - сказав М.АЗАРОВ.

У відповідь В.ПУТІН, за словами М.АЗАРОВА, запропонував все ж таки подумати над цією пропозицією, оскільки в результаті її реалізації Україні відкривається доступ до російських енергетичних ресурсів. «Ви порахуйте свої активи, свої можливості, і запропонуєте нам, на що ви претендуєте в наших активах», - процитував він В.ПУТІНА, зазначивши, що прем`єр РФ назвав цю пропозицію втішною для України. І будь-яка європейська країна від такої пропозиції, на думку В.ПУТІНА, не відмовилася б.

У відповідь на це М.АЗАРОВ сказав: «Ви знаєте, міноритаріям входити в таке об`єднання – це треба все дуже серйозно зважити: вигоди, плюси, мінуси. Ясно, що є якісь плюси, ясно, що є й якісь мінуси, але ми маємо виробити взаємовигідну форму. У відповідь він мені сказав: «Ну це ж я поки що просто так, запропонував ідею для рогляду», - сказав М.АЗАРОВ і додав, що пообіцяв В.ПУТІНУ розглянути його пропозицію.

Разом з цим М.АЗАРОВ вважає, що на сьогодні поки що немає підстав висловлювати критичну оцінку з приводу пропозиції об`єднання «Нафтогазу» і «Газпрому», і в нього просто не було часу через свята детально розповісти про розмову, що відбулася з В.ПУТІНИМ.

«Не було можливості все розповісти вам, як воно було насправді. Відразу ж пішли домисли. Ті, кому нічого робити, почали розповідати, що ми збираємося Україну продати. Нічого ми не продали. Ми поки що тільки одержуємо. Поки що Росія нам дає. Поки що», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогаза". Глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики РФ і України після травневих свят зустрінуться в Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогаза", щоб обговорити об`єднання компаній.