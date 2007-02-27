Ющенко проти брудних балачок та плачу Ярославни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що і наступні вибори Президента будуть всенародними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

В.ЮЩЕНКО назвав дискусію щодо обрання Президента Верховною Радою передчасною та безперспективною. "У суспільстві, де не вирішена проблема тарифів, можуть вести дискусії, чи обирати Президента в парламенті, чи обирати Президента в суспільстві", - сказав він, додавши, що "якби все перед цим було вирішено, я б погодився на цю дискусію. Вони її програють, але прикро, жаль часу, який ми можемо тратити на ці пусті, брудні балачки".

Він переконаний, що "іншого способу немає для нормалізації ситуації в парламенті, ніж сісти за круглий стіл, сформулювати національні пріоритети і навколо національних пріоритетів домовитися до узгодженої політики".

Президент висловив готовність бути учасником такого столу. "Я підкреслюю, щоб мова йшла не про плач Ярославни на Петровському валу, а мова йшла про ті зобов’язання, які, якщо вони підписуються, влада повинна їх виконувати", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Мені прикро, що провідна політична сила, яка підписала Універсал національної єдності, до сьогоднішнього дня мало що зробила, щоб виконати хоча б одну позицію - починаючи від ринку землі.... закінчуючи законом про Кабмін та іншими законодавчими ініціативами, яких сьогодні приблизно 25, які стосуються системи влади, повноважень і відносин між інститутами", - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Я думаю, що багатьом українським політикам потрібно відмовитись від того чванства, яке сьогодні проявляється у політиків, відчуття вседозволеності, відчуття того, що за цим не стоїть відповідальність”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО вкотре закликав політичні сили сісти за круглий стіл. “Однією з функцій влади є формування стабільності”, - зауважив він. “Мене дуже дивує, що від уряду, від ряду фракцій, від керівників фракцій ідуть пропозиції, які можна дуже часто віднести до авантюр”, - сказав він. Президент переконаний, що значна частина українських політиків, в тому числі в парламенті, сьогодні не розуміють своєї місії відповідальності, яка лежить на них, “і в тому числі потреби консолідації не лише в парламенті, але й в українському суспільстві”. Він вкотре наголосив, що пошук порозуміння є проблемою в Україні номер один.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме ВР.