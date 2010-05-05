У Севастополі на 9 травня чекають високу російську делегацію
16:52, 05 травня 2010Політика
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Готувати візит поїхав Зурабов
9 травня в святкових заходах у Севастополі з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні візьме участь представницька російська делегація.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ у Сімферополі.
«Ми очікуємо на візит серйозної російської делегації до Севастополя на свято Перемоги... Я цілком точно можу сказати, що це буде високе представництво», - сказав посол, не уточнивши, хто саме увійде до складу делегації.
За словами М.ЗУРАБОВА, однією з цілей його приїзду до Криму є підготовка візиту росіян на парад до Севастополя
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