У Севастополі на 9 травня чекають високу російську делегацію

9 травня в святкових заходах у Севастополі з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні візьме участь представницька російська делегація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ у Сімферополі.

«Ми очікуємо на візит серйозної російської делегації до Севастополя на свято Перемоги... Я цілком точно можу сказати, що це буде високе представництво», - сказав посол, не уточнивши, хто саме увійде до складу делегації.

За словами М.ЗУРАБОВА, однією з цілей його приїзду до Криму є підготовка візиту росіян на парад до Севастополя