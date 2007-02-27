БЮТ заявляє, що Янукович спекулює газом

Блок Юлії Тимошенко закликає уряд визнати свою неспроможність у вирішенні тарифної кризи і подати у відставку.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

“Національна комісія регулювання електроенергетики, підпорядкована Кабінету міністрів, порушуючи Конституцію, поділила людей на сорти та пропонує газ сільському населенню за абсолютно астрономічною ціною – 1170 грн. за тисячу кубометрів ($230). Це більш як вдвічі більше, ніж та ціна, що запропонувала для України Російська Федерація. Зрозуміло, що громадяни України, яким уряд ЯНУКОВИЧА ні на копійку не збільшив ані пенсій, ані зарплат, не можуть сплачувати такі кошти, а тому обігрівають помешкання кустарним способом, що призводить до трагедій”, - зазначається у документі.

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що саме Кабінет міністрів ЯНУКОВИЧА “довів країну до такого стану, кинув людей напризволяще, а тому повинен нести найсуворішу відповідальність за тарифну кризу та її прямі наслідки”.

“Замість того, щоб гратися в політику, воювати з опозицією та спекулювати енергоносіями, уряду слід турбуватися про соціально-економічну ситуацію в країні, врегулювання тарифної кризи та вирішення проблеми мізерних заробітних плат і пенсій. Або – визнати свою недієздатність, неспроможність вправлятися з ситуацією та негайно подати у відставку і не знущатися над країною й людьми”, - переконані у БЮТ.