Янукович перевіряє Ющенка на готовність до компромісу?

Політологи негативно ставляться до ідеї обрання Президента парламентом. Свої думку з цього приводу політичні експерти висловили сьогодні на засіданні “круглого столу” в УНІАН.

Зокрема, директор політико-правових програм Центру ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зазначив, що “у нас крок за кроком відбувається процес відмежування громадян від влади”. Він нагадав, що раніше вже було прийнято рішення про проведення парламентських виборів за списками політичних партій, причому списки є закритими, й громадяни жодним чином не впливають на їх формування. Тепер, за словами політолога, у випадку реалізації ідеї обрання Президента парламентом “ми отримаємо замкнений цикл формування влади”, коли уряд формується, а Президент обирається парламентом. Ю.ЯКИМЕНКО також підкреслив, що цю ідея, за даними соціологічних опитувань, не підтримують українці.

У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ підкреслив, що реалізація такого задуму “підсилить тенденцію до олігархізації влади”. “Президент буде обиратися в закритому режимі”, – сказав він. Він додав, що це означатиме зростання тенденції до антидемократизації української влади. В.КАРАСЬОВ вважає, що така ініціатива прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА означає, що прем’єр хоче, аби Президент став номінальною фігурою. “Прем’єру не вистачає повноважень”, – переконаний експерт.

Політолог Ігор ЖДАНОВ вважає що ідею обрання глави держави народними депутатами неможливо реалізувати з політико-правової точки зору. Він нагадав, що у такому разі необхідно вносити зміни до Конституції, зокрема, необхідно знайти 300 голосів у парламенті, однак після підписання угоди про спільні опозиційні дії між блоком “Наша Україна” та Блоком Юлії Тимошенко це стає неможливим. Також він зазначив, що Конституція забороняє звужувати права громадян і Конституційному Суду прийдеться дати оцінку, чи не звужує права президента ідея його обрання парламентом. І.ЖДАНОВ також нагадав, що відповідно до результатів соцопитувань, більш як 80% громадян виступають проти такої ініціативи. На думку експерта, висуваючи цю ідею, В.ЯНУКОВИЧ насправді мав на меті побачити реакцію суспільства та політиків на подібні задуми.

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО також погоджується, що відповідна заява В.ЯНУКОВИЧА – це “зондаж громадської думки”, а також пропозиція В.ЮЩЕНКОВІ поміркувати над сценарієм майбутнього політичного компромісу. Він, як і інші експерти, підкреслив, що така ідея не має підтримки у громадськості, а проведення її через парламент є “дуже малоймовірним”. Водночас, на думку В.ФЕСЕНКА, єдиним аргументом на підтримку цього наміру є те, що прямі президентські вибори у два тури “призводять до розколу країни”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме ВР.