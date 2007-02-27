Опозиція буде збиратися дюжинами

Координаційна рада об’єднаної опозиції щотижня збиратиметься на засідання і обговорювати стратегію і тактику своїх дій.

Як повідомляє прес-служба політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це заявив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Ми будемо збиратися щотижня, по шість людей від кожного блоку, і ухвалюватимемо рішення шляхом консенсусу”, - сказав він.

На думку В.КИРИЛЕНКА, це будуть продуктивні засідання, оскільки ще під час підготовки угоди про об’єднану опозицію було досягнуто консенсусу з усіх принципових питань.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що до складу координаційної ради об’єднаної опозиції від “Нашої України” увійшли лідери усіх шести партій, які входять до блоку.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого БЮТ і “Наша Україна” підписали Угоду про Об’єднану опозицію. Документ підписали лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і голова ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА.