Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Дніпропетровської області і відбув до Києва.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО відвідував з одноденною робочою поїздкою Дніпропетровську область. У Дніпропетровську Президент ознайомився з роботою ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та взяв участь у презентації проекту будівництва електросталеплавильного комплексу на підприємстві.

Крім того, В.ЮЩЕНКО відвідав Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького, де відбулась презентація книги «Голодомор. Реквієм на відстані часу».

Також Президент взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Дніпропетровської області, де вручив державні нагороди видатним діячам області за значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Дніпропетровщини.