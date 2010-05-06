ЄЦ порахував, скільки втратить Україна, якщо поділиться протокою

Голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що Україна програє від спільного використання Керченської протоки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За його словами, спільне використання Керченської протоки може стати черговою платою української влади за лояльність російського керівництва. «Ціна такого жесту доброї волі – близько 180 мільйонів доларів щорічно. Політичні ризики такої недалекоглядності можуть бути ще більш вражаючим», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи плани «прив’язати» делімітацію морського кордону між Україною та Російською Федерацією до питання спільного використання Керч-Єнікальського каналу.

Політик нагадав, що лінія морського кордону залишається невизначеною із 1991 року, однак жоден із керівників держави не піддавався тиску Росії щодо спільного використання каналу. «У 2003 році Росія пішла на безпрецедентний крок, розпочавши будівництво дамби в районі острова Тузла. Зазнавши невдачі сім років тому, зараз Кремль вирішив загорнути свої наміри у нову, більш привабливу етикетку», - наголосив І.КРІЛЬ.

На думку голови «Єдиного Центру», економічні вигоди від спільного використання Керченської протоки для Росії є очевидними. «Протягом року українським каналом пропливає близько 9 тисяч різних суден. Більшість із них прямують до російських портів: Ростов-на-Дону, Таганрог, Єйськ, що приносить до українського бюджету значні кошти», - зазначив І.КРІЛЬ.

Політик вважає, що після продовження терміну перебування Чорноморського флоту у Криму спільне використання Керченської протоки може стати черговим кроком з приватизації півострова Росією. «Отримуючи канал у спільну експлуатацію, Росія посилює свою присутність у регіоні. Наступними проектами можуть стати спільний видобуток газу та нафти на шельфі Азовського моря, спільного промислу морської фауни, передача українських портів в оренду російським компаніям. Наростивши економічні м’язи та свою присутність в регіоні, Росія може забезпечити природну інтеграцію Криму у власний економічний та політичний простір», - наголосив І.КРІЛЬ.

На думку голови «Єдиного Центру», зараз в української влади немає жодної потреби вирішувати керченське питання у прискореному режимі. «Рішення, які можуть мати серйозний вплив на політичне майбутнє України, не можна приймати під чергову святкову дату чи візит високопосадовців іншої країни. Вони повинні базуватися на усвідомленні довгострокових перспектив, а не на тимчасових вигодах», - наголосив політик.