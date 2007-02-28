Огризко попросив Росію за Порошенка

Україна звернулася до Росії з проханням переглянути заборону на в`їзд до РФ народного депутата Петра ПОРОШЕНКА.

Про це повідомив журналістів в.о. глави МЗС України Володимир ОГРИЗКО вчора в Москві після зустрічі із заступником глави зовнішньополітичного відомства Росії Григорієм КАРАСІНИМ.

"Ми звернулися з проханням до російської сторони переглянути позицію щодо ПОРОШЕНКА", - сказав він.

Як повідомлялося, МЗС Росії пояснила заборону на в`їзд до Росії П.ПОРОШЕНКА недружньою акцією української сторони. "Відповідь ... приховується в існуючій порочній практиці, запровадженій українською стороною стосовно російських громадян, яким заборонено в`їзд в Україну", - йшлося в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

П.ПОРОШЕНКА, який 3 лютого чартерним рейсом прибув до Санкт-Петербурга з приватним візитом, не пустили на територію Росії.