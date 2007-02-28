Тимошенко пообідає з американськими політиками

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розпочала триденний візит до США.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора ввечері Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Вашингтона.

Сьогодні вранці вона виступить у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень з промовою та відповість на запитання.

У цьому центрі у грудні минулого року під час свого візиту до США виступав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Центр є неурядовою організацією. Відомий американський політолог Збігнєв БЗЕЖИНСЬКИЙ є радником цього центру. До складу наглядової ради Центру стратегічних і міжнародних досліджень входить колишній Держсекретар США Генрі КІСІНДЖЕР.

Після цього на честь Ю.ТИМОШЕНКО буде дано обід, у якому візьмуть участь представники експертних центрів та урядових структур США, відомі політики з української та американської сторони.

Цього ж дня Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з колишнім Держсекретерем США Мадлен ОЛБРАЙТ у Національному демократичному інституті, дасть інтерв’ю газеті «Вашингтон пост» і телеканалу Сі-Ен-Ен.

У четвер запланована зустріч лідера БЮТ з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ і сенатором Річардом ЛУГАРОМ, зустрічі з конгресменами, представниками української діаспори.

У п’ятницю Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з представниками Вашингтонської ділової групи (до неї входять компанії, які ведуть бізнес в Україні).

Ю.ТИМОШЕНКО виступить у Національному прес-клубі, а також запланована зустріч з Держсекретарем США Кондолізою РАЙС, сенаторами від Республіканської та Демократичної партій.