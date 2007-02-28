Янукович відбув до Німеччини

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним офіційним візитом у Федеративну Республіку Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, в поїздці прем`єр-міністра супроводжують міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр охорони довкілля Василь ДЖАРТИ, міністр економіки Володимир МАКУХА, заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Анатолій КІНАХ, а також інші офіційні особи.

Планується, що після прибуття до Берліна прем`єр-міністр візьме участь у церемонії підписання Меморандуму про наміри між Міністерством охорони довкілля і Deutsche Bank про співпрацю в сфері зміни клімату. Документом передбачається активізація співпраці у сфері зменшення викидів парникових газів і впровадження в Україні механізмів Кіотського протоколу.

Крім того, програмою візиту планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ. Передбачено годинне спілкування керівників урядів у форматі офіційного обіду. Після зустрічі передбачається спільний підхід канцлера і прем`єр-міністра до преси.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з представниками ділових кіл Німеччини і Східного комітету німецької економіки, а також взяти участь у міжнародній конференції «Україна-ЄС: нові підходи».

Увечері прем`єр повернеться до Києва.