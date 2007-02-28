Ющенко попередив німців, що Янукович - фігура не самостійна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що європейські політики недостатньо підтримують прагнення Києва приєднатися до Європейського Союзу і НАТО.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це Президент України повідомив в інтерв’ю газеті Financial Times Deutschland напередодні приїзду до Берліна українського прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

У своєму інтерв’ю німецьким журналістам В.ЮЩЕНКО виклав своє бачення європейської інтеграції, наголосивши при цьому, що саме він як глава держави, за Конституцією, керує зовнішньою політикою України. В.ЯНУКОВИЧ, на переконання В.ЮЩЕНКА, не має права самостійно формулювати позиції у міжнародних відносинах.