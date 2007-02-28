Черновецький лякає Ющенка ножем у спину

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає “аморальним” підписання головою Ради “Нашої України” Віктором БАЛОГОЮ угоди про створення єдиної опозиції з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

“Не так давно вона (Юлія ТИМОШЕНКО) дестабілізувала ситуацію в країні, увійшовши до змови з тими, хто вкрай негативно ставиться до Президента - депутатами з більшості, під час голосування по Кабміну та імперативному мандату”, - сказав столичний мер. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, “співпраця з ТИМОШЕНКО - це тупиковий шлях, перший крок до того, щоб привести до влади її спільників - від ЛАЗЕРЕНКА до БРОДСЬКОГО”. “Я розумію політичну гру Президента, коли він намагається зберегти за собою електоральне поле, на якому насправді топчеться Блок Тимошенко”, додав мер.

Він висловив сподівання, що “розсудливі кияни розуміють, що нічого доброго від співробітництва з аморальним лідером БЮТ не вийде”. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, “ми просто в черговий раз - тепер втретє - побачимо, як ТИМОШЕНКО “поспівробітничає” з ЮЩЕНКОМ. Так було під час президентства КУЧМИ. Так було і тоді, коли вона голосувала за закон про Кабмін у парламенті”. “Упевнений, що і Президент знає їй ціну. Рано чи пізно ця співпраця закінчиться ножем в його спину”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.