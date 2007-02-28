Соціалісти розпочали канонізацію Мороза
Бокий радить згуртуватися
Лідер фракції Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ вважає, що виконувач обов’язків глави МЗС Володимир ОГРИЗКО “не може бути повноцінним керівником зовнішньополітичного відомства”.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.
І.БОКИЙ заявив, що Президент “просто завередував”, наполягаючи, щоб парламент підтримав його кандидатуру на посаду глави МЗС. "Виходить, що заради В.ОГРИЗКА ми повинні жертвувати зовнішнім іміджем держави", - резюмував І.БОКИЙ.
Також депутат вважає, що зовнішньому курсу України ніщо не заважає, і він не залежить від прізвища керівника МЗС. І.БОКИЙ процитував слова голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА на засіданні Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом про послідовність української сторони у відстоюванні євроінтеграційних інтересів.
Водночас Соціалістична партія України пропонує всім політичним силам згуртуватися навколо Конституції, щоб не допустити дестабілізації та інституціонального протистояння в країні. І.БОКИЙ висловив думку, що тільки рішення Соцпартії та її лідера О.МОРОЗА про входження в антикризову коаліцію врятувало Україну від розвалу.
"Поки В.ЮЩЕНКО сидів на пасіці, а ТИМОШЕНКО бігала між "Нашою Україною" і Партією регіонів, О.МОРОЗ рятував країну" , - заявив І.БОКИЙ.
На його думку, сьогодні єдиний спосіб не допустити дестабілізації та інституціонального протистояння - це згуртуватися навколо Конституції.
Зараз, як вважає лідер фракції СПУ, замість того, щоб виконувати конституційні зміни, що вступили в силу з січня 2006 р., Президент “воює з Основним Законом, а "Наша Україна" йому в цьому допомагає, вимагаючи знайти будь-який антиконституційний привід для дострокових виборів Верховної Ради”.
"При цьому ніхто не говорить, що дострокові вибори обійдуться українцям у 700 млн. грн. - саме цю суму "Наша Україна" хоче витягти з кишень платників податків", - заявив І.БОКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. За відповідне рішення проголосували 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували за кандидатуру В.ОГРИЗКА в повному складі фракції КПУ, СПУ, фракція Партії регіонів.
В той же день В.ЮЩЕНКО заявив, що має намір повторно внести до Верховної Ради кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і ВКОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.
«Я наполягатиму на цих кандидатурах. Я проведу другий раунд консультацій», - сказав Президент.