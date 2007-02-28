Соціалісти розпочали канонізацію Мороза

Лідер фракції Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ вважає, що виконувач обов’язків глави МЗС Володимир ОГРИЗКО “не може бути повноцінним керівником зовнішньополітичного відомства”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

І.БОКИЙ заявив, що Президент “просто завередував”, наполягаючи, щоб парламент підтримав його кандидатуру на посаду глави МЗС. "Виходить, що заради В.ОГРИЗКА ми повинні жертвувати зовнішнім іміджем держави", - резюмував І.БОКИЙ.

Також депутат вважає, що зовнішньому курсу України ніщо не заважає, і він не залежить від прізвища керівника МЗС. І.БОКИЙ процитував слова голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА на засіданні Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом про послідовність української сторони у відстоюванні євроінтеграційних інтересів.

Водночас Соціалістична партія України пропонує всім політичним силам згуртуватися навколо Конституції, щоб не допустити дестабілізації та інституціонального протистояння в країні. І.БОКИЙ висловив думку, що тільки рішення Соцпартії та її лідера О.МОРОЗА про входження в антикризову коаліцію врятувало Україну від розвалу.

"Поки В.ЮЩЕНКО сидів на пасіці, а ТИМОШЕНКО бігала між "Нашою Україною" і Партією регіонів, О.МОРОЗ рятував країну" , - заявив І.БОКИЙ.

На його думку, сьогодні єдиний спосіб не допустити дестабілізації та інституціонального протистояння - це згуртуватися навколо Конституції.

Зараз, як вважає лідер фракції СПУ, замість того, щоб виконувати конституційні зміни, що вступили в силу з січня 2006 р., Президент “воює з Основним Законом, а "Наша Україна" йому в цьому допомагає, вимагаючи знайти будь-який антиконституційний привід для дострокових виборів Верховної Ради”.

"При цьому ніхто не говорить, що дострокові вибори обійдуться українцям у 700 млн. грн. - саме цю суму "Наша Україна" хоче витягти з кишень платників податків", - заявив І.БОКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. За відповідне рішення проголосували 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували за кандидатуру В.ОГРИЗКА в повному складі фракції КПУ, СПУ, фракція Партії регіонів.

В той же день В.ЮЩЕНКО заявив, що має намір повторно внести до Верховної Ради кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і ВКОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

«Я наполягатиму на цих кандидатурах. Я проведу другий раунд консультацій», - сказав Президент.