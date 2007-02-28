Бійка на сесії Херсонської міськради: викликали Беркут

Під час засідання Херсонської міської ради відбулася бійка в сесійному залі.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія почалася майже з годинним запізненням.

Понад 600 чоловік пікетували будівлю міськради. Люди стояли під прапорами «Нашої України», БЮТ, партії «Пора», партії «Реформи і порядок».

Учасники пікетування вимагали розглянути на сесії міськради питання про перегляд комунальних тарифів, але більшість депутатів відмовилася вносити це питання до порядку денного. Реакцією на це стала спроба прорватися в сесійний зал.

Під час обговорення трибуну заблокували депутати з опозиції («Наша Україна» і БЮТ). При спробі депутатів з більшості розблоковувати трибуну відбулася бійка. В цей час люди, які пікетували сесію, прорвалися в будівлю і намагалися потрапити в сесійний зал. На місце події прибув «Беркут» і не пустив пікетуючих в зал. Під час тисняви були роздавлені скляні двері міськвиконкому.

Мер Херсона Володимир САЛЬДО, який головує на сесії, і голова обласної ради Володимир ДЕМЬОХІН, який перебував у президії, в зв`язку з цією ситуацією оголосили перерву.

Під час перерви депутати під охороною «Беркута» перемістилися в малий зал виконкому міськради, де продовжили сесію. Питання про тарифи було включене до порядку денного, але під номером 41.

Сесія продовжується. Враховуючи кількість питань порядку денного, депутати від опозиції мають сумнів, що питання про тарифи буде розглянуто.