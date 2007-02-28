Регіонали намітили дату дострокових виборів Президента і парламенту

Партія регіонів пропонуватиме провести 30 вересня 2007 року дострокові президентські і парламентські вибори.

Про це пише газета “Сьогодні” з посиланням на слова заступника голови фракції Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА.

Зокрема, планується, що у цю п`ятницю, 2 березня, у Верховній Раді буде зареєстровано законопроект про проведення 30 вересня дострокових парламентських і президентських виборів.

За словами В.КИСЕЛЕВА, такий прецедент в історії незалежної України уже був. “У 1994 році, аби розв’язати конфлікт, Президент Леонід КРАВЧУК та спікер Іван ПЛЮЩ домовились про проведення спільних дострокових виборів”, - наголосив депутат.

Довідка УНІАН. Стаття 77 Конституції України передбачає, що позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться у період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори Президента України, за статтею 103 Конституції, проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев`яноста днів з дня припинення повноважень.

Конституція України (стаття 108) також передбачає, що Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я, усунення з поста у порядку імпічменту чи смерті. За статтею 109 Конституції, відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.