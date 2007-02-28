Наша Україна відреагувала на демарш Черновецького

Київська міська організація партії „Наша Україна” заявляє, що політичні відносини між партією „Наша Україна” та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ були унеможливлені самим міським головою - насамперед, розпорядженнями і рішеннями міської влади, які б’ють по інтересах киян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, так прес-служба Київської організації партії прокоментувала заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що останній „розриває будь-які політичні відносини з „Нашою Україною”.

“Не може бути політичних відносин між демократичною партією і тими, хто зазіхає на кишені жителів столиці”, йдеться у коментарі. „Наша Україна” виступає “проти антинародних рішень мера та міської влади і докладає всіх зусиль до усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від влади у Києві всіма законними засобами. Ця позиція відображена також у резолюції конференції столичної організації НСНУ від 3 лютого”.

“Схоже, що подібні заяви Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стали реакцією на політичну ізоляцію, в якій він опинився після консолідації демократичних сил як на київському, так згодом і на всеукраїнському рівні, а також на реальну перспективу його відставки із посади керівника міста”, - говориться у заяві прес-служби столичного осередку партії „Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розриває будь-які політичні відносини з “Нашою Україною”. Він вважає, що відповідальність за підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад - цілком на совісті його помічників, «оскільки цей закон антиконституційний і дестабілізує місцеве самоврядування». «Ця норма перетворює депутатів місцевих рад на рабів. Адже більшість депутатів вийшли з БЮТ тому, що не могли там працювати, і були скоріше рабами істерик свого лідера, ніж представниками виборців», - переконаний мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не гратиме у політичні ігри і розриває будь-які політичні відносини з «Нашою Україною». «Я залишаюсь лідером Християнсько-ліберальної партії», - нагадав він. Разом з тим, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не пов`язує свої відносини з “Нашою Україною” та стосунки з самим Президентом, до якого «як і раніше, я ставлюся з повагою”.