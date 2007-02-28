Наша Україна відреагувала на демарш Черновецького
Заява Київської організації партії
Київська міська організація партії „Наша Україна” заявляє, що політичні відносини між партією „Наша Україна” та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ були унеможливлені самим міським головою - насамперед, розпорядженнями і рішеннями міської влади, які б’ють по інтересах киян.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, так прес-служба Київської організації партії прокоментувала заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що останній „розриває будь-які політичні відносини з „Нашою Україною”.
“Не може бути політичних відносин між демократичною партією і тими, хто зазіхає на кишені жителів столиці”, йдеться у коментарі. „Наша Україна” виступає “проти антинародних рішень мера та міської влади і докладає всіх зусиль до усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від влади у Києві всіма законними засобами. Ця позиція відображена також у резолюції конференції столичної організації НСНУ від 3 лютого”.
“Схоже, що подібні заяви Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стали реакцією на політичну ізоляцію, в якій він опинився після консолідації демократичних сил як на київському, так згодом і на всеукраїнському рівні, а також на реальну перспективу його відставки із посади керівника міста”, - говориться у заяві прес-служби столичного осередку партії „Наша Україна”.
Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розриває будь-які політичні відносини з “Нашою Україною”. Він вважає, що відповідальність за підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад - цілком на совісті його помічників, «оскільки цей закон антиконституційний і дестабілізує місцеве самоврядування». «Ця норма перетворює депутатів місцевих рад на рабів. Адже більшість депутатів вийшли з БЮТ тому, що не могли там працювати, і були скоріше рабами істерик свого лідера, ніж представниками виборців», - переконаний мер Києва.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не гратиме у політичні ігри і розриває будь-які політичні відносини з «Нашою Україною». «Я залишаюсь лідером Християнсько-ліберальної партії», - нагадав він. Разом з тим, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не пов`язує свої відносини з “Нашою Україною” та стосунки з самим Президентом, до якого «як і раніше, я ставлюся з повагою”.