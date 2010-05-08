Янукович доручив на державному рівні відзначити 90-річчя Кожедуба

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру, голові Ради міністрів АРК, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій здійснити невідкладні заходи з відзначення 90-річчя тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ доручив вжити заходів щодо виконання у повному обсязі постанови Верховної Ради України від 19 січня 2010 року № 1810-VI "Про відзначення 90-річчя з дня народження тричі Героя Радянського Союзу Кожедуба Івана Микитовича" та розпорядження Кабінету міністрів України від 1 березня 2010 року № 297-р "Про заходи з відзначення 90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І.М.Кожедуба".

Відповідальні посадові особи мають у визначені главою держави терміни внести пропозиції щодо проведення за участю Президента цих заходів.

Крім того, повинна бути проведена реконструкція меморіального комплексу І.Кожедуба у селі Ображіївка Шосткинського району Сумської області, благоустрій прилеглої до нього території, а також капітальний ремонт фасаду гуртожитку хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету.

Також має бути забезпечене створення нової експозиції, присвяченої І.Кожедубу, у с. Ображіївка, та усіляке сприяння оновленню експозиції музею І.Кожедуба у Шостці.

Також серед завдань - забезпечення проведення ремонту автомобільної дороги Шостка - Ображіївка та доріг у Шостці та Ображіївці; організація проведення з метою патріотичного виховання молоді у навчальних закладах тематичних заходів, присвячених пам`яті І.Кожедуба; забезпечення широкого висвітлення у ЗМІ заходів з підготовки та відзначення 90-річчя від його дня народження.

Забезпечення в установленому порядку належного фінансування заходів доручено прем’єр-міністру України.